https://static.news.ru/photo/abdc6dc0-4fbd-11ea-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Junxia/Xinhua/ Global Look Press

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Google, Facebook и Amazon провели встречу, посвящённую предотвращению дезинформации о коронавирусе.

В рамках обсуждения сотрудник ВОЗ Энди Паттисон предложил помощь в проверке сообщений, которые публикуют пользователи соцсетей.

При этом он отметил, что "тон (по отношению к коронавирусу) меняется, так как компании уделяют борьбе с лживыми новостями всё больше сил, передаёт CNBC.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о новых жертвах коронавируса. По данным ведомства, за 14 февраля в стране от недуга умерли ещё 143 человека. Таким образом, общее количество жертв составило в Китае более 1,5 тысячи. Число заражённых превысило 67 тыс., выздороветь смогли более восьми тысяч человек. Согласно последним данным, показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 2,29%.