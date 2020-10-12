Вован и Лексус рассказали подробности розыгрыша датских парламентариев

https://static.news.ru/photo/3ca45faa-0c9e-11eb-909c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/Global Look Press

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с членами парламента Дании от имени бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Речь шла о санкциях против «Северного потока — 2», говорится в расшифровке разговора.

Как сообщает РИА Новости, пранкеры рассказали, что они разыграли датских депутатов, выдав себя за Тихановскую и некоего Франка Вечорку, назвавшего себя в разговоре советником экс-кандидата в президенты Белоруссии. В беседе обсуждалась ситуация в Белоруссии, обеспокоенность «Тихановской» поддержкой Москвой Минска и возможные санкции в отношении «Северного потока — 2».

По словам «Тихановской», ей хотелось бы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможные санкции в отношении газопровода могут осложнить этот диалог. В свою очередь датские парламентарии призвали смотреть на ситуацию в позитивном ключе и заверили, что если Путин поддержит оппозицию Белоруссии, поводов для ограничения в адрес «Северного потока — 2» будет меньше. Однако конечное решение по ним должна принимать Германия. Сами датские депутаты выступили за санкции в адрес России из-за событий в Белоруссии.

Также пранкеры от лица Тихановской подняли тему о «борделях с черепахами в Дании». Депутаты удивились и отвергли все обвинения. Они назвали утверждения о том, в Дании якобы существует сеть борделей для зоофилов, куда приходят в том числе депутаты, «ужасными».

Как писал NEWS.ru, попытку неизвестного выдать себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую во время онлайн-заседания в парламенте Дании прокомментировала её пресс-секретарь Анна Красулина. Она назвала это обычным явлением, сопутствующим популярности. Помощница добавила, что инцидент может послужить предостережением на будущее, чтобы в дальнейшем не возникало подобных инцидентов.