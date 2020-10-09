Попытку неизвестного выдать себя за Тихановскую оценили в её окружении

https://static.news.ru/photo/b4680034-0a3a-11eb-9e39-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: photothek/ Ronny Hartmann/Global Look Press

Попытку неизвестного выдать себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую во время онлайн-заседания в парламенте Дании прокомментировала её пресс-секретарь Анна Красулина. Она назвала это обычным явлением, сопутствующим популярности.

Чем популярнее человек, тем больше таких попыток. Это абсолютно нормально... Это вызывает улыбку и повышает всем настроение, разве нет? — цитирует Красулину РИА Новости.

Пресс-секретарь Тихановской добавила, что инцидент может послужить предостережением на будущее, чтобы в дальнейшем не возникало подобных инцидентов.

Как писал ранее NEWS.ru, неизвестный человек включился от имени Тихановской в заседание датского парламента, которое было посвящено политической ситуации в Белоруссии. Он заявил, что у него не работает веб-камера, но депутаты всё же через некоторое время догадались, что с ними беседует не Тихановская, и прекратили заседание. Позднее в парламенте заявили, что в ходе инцидента не было сделано заявлений, способных навредить внешнеполитическому курсу страны.