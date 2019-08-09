https://static.news.ru/photo/bcfdf136-ba77-11e9-869b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche/GODONG/Global Look Press

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер выступил с запросом разъяснить, какие меры правительство примет для разрешения вопроса, связанного с российскими выплатами по облигациям царских времён.

Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими, — говорится в запросе.

По его словам, всем держателям облигаций были выплачены вложенные деньги, но в большинстве случаев эти выплаты не соответствовали суммам облигаций.

Россия и Франция в 1997 году заключили договор, согласно которому Москва рассчиталась с долгами Российской империи.

Как ранее писал News.ru, спрос на размещённые в России облигации Белоруссии объёмом 10 млрд рублей более чем в четыре раза превысил предложение.