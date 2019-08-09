Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер выступил с запросом разъяснить, какие меры правительство примет для разрешения вопроса, связанного с российскими выплатами по облигациям царских времён.
Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими, — говорится в запросе.
По его словам, всем держателям облигаций были выплачены вложенные деньги, но в большинстве случаев эти выплаты не соответствовали суммам облигаций.
Россия и Франция в 1997 году заключили договор, согласно которому Москва рассчиталась с долгами Российской империи.
Как ранее писал News.ru, спрос на размещённые в России облигации Белоруссии объёмом 10 млрд рублей более чем в четыре раза превысил предложение.