Восемь волн расширения: как армии НАТО пришли к границам России Как экспансия западного военного альянса приводила к геополитическим кризисам по всему миру — в материале NEWS.ru

Фото: nato.int

29 марта 2004 года состоялось самое масштабное из расширений блока НАТО. В ряды альянса вошли семь стран: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. По списку отлично видно, что это страны, находившиеся вдоль границы бывшего СССР и даже входившие в него, как республики Прибалтики. С этого дня блок НАТО подошел вплотную к границам России, от эстонской Нарвы до Санкт-Петербурга составляло всего 134 километра. Многочисленные предупреждения руководства России были демонстративно проигнорированы Западом.

Впервые мысль о возможности создания военного союза, охватывающего государства западного мира по обе стороны Атлантики, была высказана в ноябре 1940 года норвежским политиком, бежавшим от немецкой оккупации, Трюгве Ли, который уже после Второй мировой войны стал первым Генеральным секретарем ООН. Основанием для объединения, по мысли норвежца, должен был стать общий интерес, направленный на разгром оси Берлин-Рим-Токио. Предполагалось, что общая цель и лежащие в ее основе либерально-демократические ценности смогут впервые в истории Европы сплотить различные страны, много раз враждовавшие между собой. Тогда Ли не услышали, ведь уже в 1941 году сложилась антигитлеровская коалиция. Но после завершения всемирного конфликта его идея оказалась очень кстати.

Фото: wikimedia.org Трюгве Ли,1948 г.

В 1949 году логика Холодной войны привела США к необходимости объединить страны Западной Европы в мощный военный блок. Это требовалось для того, чтобы повысить боеспособность армий разных государств за счет единого военного управления, унификации вооружений и уставов. Немаловажным фактором стало то, что создание союза делало Америку главным поставщиком оружия в Европу, обогащая промышленников США. Сопротивляться воле сверхдержавы в то время не мог никто, да и опасения перед распространением на Запад «красной угрозы», толкали европейцев ко все большему сближению с Вашингтоном.

Действительно, Советский Союз уже после завершения Второй мировой войны выдвинул значительные территориальные претензии к Турции, поддерживал коммунистических партизан в Греции, а мощные коммунистические партии Италии и Франции угрожали советизацией этих стран, бывших ключевыми в Западной Европе. Так из противостояния коммунизму родился Североатлантический альянс — НАТО. Первоначально соглашение о создании блока подписали двенадцать стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция. Но, как оказалось, это не предел. НАТО пережил восемь волн расширения и, похоже, не собирается останавливаться. Кстати, в Тихом океане в пару к НАТО в 1951 году американцами был организован блок АНЗЮС, в который вошли США, Австралия и Новая Зеландия.

Словенский политолог Антон Беблер писал: «Со времени зарождения идеи НАТО летом 1948 года концепция расширения была заложена в саму ее основу. Вашингтонский договор создал юридические рамки для приема новых членов, их возможного выхода из союза, но не исключения. Договор содержал два ограничения — географическое (в качестве кандидатов рассматривались только европейские государства) и процедурное (решение о приглашении должно быть принято странами — участницами НАТО только на основе консенсуса)». То есть, появившись, НАТО был обречен на экспансию, которая будет направляться всюду, где будут ослабевать позиции тех, кого НАТО считает своими врагами. Сначала этой страной был СССР, а сейчас — Россия.

Первые расширения НАТО

Первые две волны расширения состоялись в 1952 и 1955 годах. Тогда в состав альянса вошли Греция, Турция и Западная Германия. В Греции только что закончилась Гражданская война между левыми и монархистами, США крайне нуждались в том, чтобы удержать Грецию в сфере своего влияния. Турция была превосходным плацдармом для того, чтобы угрожать юным границам СССР, а Германия являлась передовой линией обороны в Европе, там стояла мощнейшая группировка войск США и Великобритании, которой не помешала бы помощь со стороны возрождающегося бундесвера. Дошло до того, что в 1959 году Соединенные Штаты начали размещение баллистических ракет средней дальности в Турции. Ракеты «Юпитер» с их радиусом действия легко могли атаковать Москву. Это было не просто демонстрацией силы, но и явной угрозой советской безопасности.

Фото: nato.int Париж, Франция, 23 октября 1954 г. Федеративную Республику Германия приглашают вступить в НАТО

Столь вызывающие действия Вашингтона вызвали ответную реакцию Москвы, которая распорядилась разместить советские ракеты на Кубе. Это стало началом «Карибского кризиса», поставившего мир на грань Третьей мировой войны. К счастью участникам конфликта удалось договорить и избежать начала боевых действий. Советские ракеты были выведены с Кубы, а американские из Турции. Обе стороны глобального противостояния получили важный урок, заключавшийся в том, что нельзя доводить скрытый конфликт до готовности противника пойти на любе меры, лишь бы остановить угрозу. Этот урок долгое время помнили американские политики.

Третье расширение альянса, когда в 1982 году в него вошла Испания, прошло почти незамеченным, тем более что в военную структуру НАТО эта страна была включена только в 1997 году. Были в НАТО и потери. Так президент Франции Шарль де Голль взят решительный курс на вывод своей страны из военной организации НАТО. Де Голль происходил из той эпохи, когда Франция считалась одной из великих военных держав и желал вернуть эти времена. Он заявил: «Франция полна решимости восстановить на всей своей территории полное осуществление своего суверенитета, в настоящее время ослабленного постоянным присутствием военных элементов союзников или использованием ее воздушного пространства; прекратить свое участие в объединенных командованиях; и больше не предоставлять свои силы в распоряжение из НАТО».

Сначала США было отказано в размещении на французской территории атомного оружия, а затем в 1966 году Франция вышла из военной организации НАТО, но осталась в политической. Это означало вывод французских армии, ВВС и флота из натовского подчинения и самостоятельную политику оснащения вооруженных сил атомным оружием. Чтобы совсем уж не раздражать США, было подписано соглашение, что в случае войны в Европе Франция выступит на стороне НАТО. Франция вернулась в НАТО в 2009 году, когда идеи де Голля были забыты и французские войска давно активно участвовали в международных операциях альянса.

НАТО и демократия

В последние годы страны НАТО заявляют о приверженности идеям верховенства свободы и демократии во всем мире и вспоминают о словах из текста Североатлантического договора: «Защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности». Их объявляют манифестом либеральных ценностей, на страже которых стоит альянс.

Фото: nato.int

Но важно помнить: изначально НАТО не имел никаких критериев к требованию наличия демократического режима страны, как обязательного условия участия в альянсе. В момент принятия Греция и Турция были не просто недемократическими странами, там правили военные режимы, открыто подавлявшие инакомыслие. И вопросов не возникало — главной задачей являлась борьба с СССР и его союзниками. И даже когда в 1990-е годы демократия была объявлена базовым требованием для вступления в НАТО, в альянс вошла Турция. Право на двойные стандарты было куплено очень просто — Турция имеет мощные армию и флот, что делает ее крайне полезной для НАТО.

Более того, в момент первого расширения НАТО на самом высоком уровне обсуждался вопрос принятия в альянс Испании, где правил авторитарный генерал Франсиско Франко, близкий по идеологии к фашизму, и Югославии, где во главе страны стоял коммунистический диктатор Иосип Броз Тито. Испания в 1953 году подписала с США договор о дружбе, предоставив американцам четыре военные базы, а Югославия заключила трехсторонний оборонительный союз с членами НАТО Грецией и Турцией. Вплоть до начала 1960-х годов Югославия рассматривалась НАТО как потенциальный союзник в случае войны с СССР.

Что происходило после распада СССР?

Уже в 1990 году произошло совершенно неожиданное объединение Германии. Советское руководство не выставило никаких условий за «уход» из Восточной Германии и слияние двух немецких стран произошло по западному сценарию. ГДР фактически была аннексирована, ее государственные органы были ликвидированы, армия и флот расформированы. Это означало автоматическое распространение территории НАТО до границ Польши. В конце 1991 года распался Советский Союз, чуть раньше в июле 1991 года прекратил свою деятельность советский военный блок «Организация Варшавского договора». Это означало исчезновение угрозы, для сдерживания которой создавался союз НАТО. Однако, альянс продолжил существование и уже в ноябре 1991-го принял новую стратегическую концепцию, в которой говорилось, что Европа стоит перед перспективой нестабильности, которая угрожает безопасности всех членов альянса.

Фото: Norbert Michalke/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Падение Берлинской стены

Сразу после это был сформирован Совет НАТО, перед которым была поставлена задача установления связи между альянсом и странами Восточной Европы, выбывшими из сферы влияния СССР. Несмотря на разговоры о защите свободы и демократии, речь шла о подчинении этих государств и включению их теперь уже в сферу влияния США. И действительно, после начавшихся новых волн расширения, обнаружилось, что Восточная Европа настроена куда более проамерикански, и если страны Западной Европы могли возражать США, то их восточные соседи отличались агрессивной риторикой, настаивали на наращивании военного присутствия США в Европе и вели себя наиболее вызывающе по отношению к России.

В 90-е даже в США звучали острожные заявления, что декларированная в 1994 году готовность принять в состав НАТО все страны распавшегося советского блока, включая бывшие республики СССР, является крайне недружественной по отношению к России и ни к чему хорошему не приведет. Но администрация президента США Билла Клинтона, охваченная эйфорией от чувства победы в Холодной войне и ощущения себя единственной сверхдержавой, эти предупреждения проигнорировала. Россия воспринималась в Вашингтоне как слишком слабая страна, которая должна смириться с утратой позиций на мировой арене.

Время максимальной экспансии

В 1999 году четвертая волна расширения включила в состав НАТО Венгрию, Польшу и Чехию. Это был первый опыт интеграции в блок бывших социалистических государств. Он потребовал значительных изменений в их военных структурах, переводу армий на натовские стандарты управления и вооружения. В России столь большое расширение было воспринято с пониманием того, что нельзя ничего противопоставить Соединенным Штатам. К тому же НАТО находилось еще достаточно далеко от российских границ, хотя в Польше уже соприкоснулось с эксклавом в Калининграде. К этому времени уже было ясно, что НАТО — не оборонительный альянс. Ведь именно в 1999 году начались бомбардировки Югославии, предпринятые по решению НАТО без санкции ООН.

В 1999 году было объявлено, что страны, желающие присоединиться к НАТО, должны пройти определенную процедуру, в течение которой их армии должны быть приведены к единым союзным стандартам. 29 марта 2004 года пятая, самая многочисленная волна расширения, привела НАТО непосредственно к границе России. В альянс вступили Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, все они прошли ускоренную процедуру присоединения к блоку. Было видно, что США стремятся максимально облегчить этот процесс. Тогда же в России начали задавать вопросы, а каковы могут быть пределы расширения НАТО? И почему этот, на словах мирный блок окружает нашу страну? Кстати, принимая прибалтийские государства в альянс, там не обратили внимания на нарушения там прав русскоязычных меньшинств.

Фото: nato.int Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, 2008 г.

В июне 2000 года, вскоре после избрания президентом, Владимир Путин встречался с Биллом Клинтоном, обратившись к нему с предложением принять в НАТО Россию. Однако эта инициатива не нашла понимания у США. Сейчас американцы говорят, что Путин отказался подавать заявку на членство в альянсе, требуя, чтобы Россию пригласили. В 2002 году был создан Совет Россия-НАТО, предназначенный для консультаций по вопросам, затрагивающим обе стороны. Это стало максимальным уровнем взаимодействия с Москвой, на который оказались готовы пойти США.

Несмотря на то, что политика России была в те годы дружественна по отношению к США и НАТО, в 2008 году произошло новое расширение. В блок вступили Хорватия и Албания, а также было заявлено о готовности принять Украину и Грузию. Это стало настоящим вызовом, продемонстрировавшим, что США абсолютно не готовы учитывать интересы Москвы и будут несмотря ни на что продолжать политику выстраивания вокруг России «санитарного кордона» из недружественных стран. Отношения между Россией и НАТО начали стремительно ухудшаться.

После Мюнхенской речи

В 2007 году президент Путин выступил с программной речью в Мюнхене. В ней он заявил, что усилиями Соединенных Штатов был выстроен однополярный мир, организованный для господства Америки и подавления суверенитета других стран. Он отметил, что границы НАТО приближаются к границам России вопреки достигнутым ранее договоренностям о нерасширении блока на Восток. Предупреждения были в очередной раз проигнорированы, а руководство НАТО заняло позицию, по которой устные договоренности были признаны ничтожными. А ни Горбачев, ни Ельцин не требовали от НАТО письменных гарантий, полагая, что будет вполне достаточно обещаний «американских друзей».

Хотя «старая Европа» воспротивилась планам США, они были самым решительным образом поддержаны американскими сателлитами из Восточной Европы. Когда в августе 2008 года Россия вмешалась в конфликт Грузии и Южной Осетии, процесс вступления Грузии в НАТО был остановлен. Это наглядно продемонстрировало, что США понимают язык силы. Но политика в отношении Украины осталась неизменной, тем более что там у власти находился Виктор Ющенко, при котором отношения с Россией становились все хуже и хуже. В Киеве видели в России своего главного врага и хотели использовать военную мощь США, чтобы дразнить северного соседа, оставаясь безнаказанными.

Ситуация приняла угрожающий характер в 2013-2014 году, когда в Киеве произошел государственный переворот, приведший к свержению законно избранного президента Виктора Януковича. Это вызвало закономерную ответную реакцию русского населения Украины: Крым, вышел из состава страны и изъявил желание присоединиться к России. Донецкая и Луганская области объявили о независимости. Народное движение в Харькове и Одессе было жестоко подавлено украинскими националистами. Новое правительство президент Петра Порошенко открыто заявляло, что находится в состоянии войны с Россией и требовало от США принять Украину в НАТО. После избрания президента Владимира Зеленского, курс на вступление в НАТО стал еще более явным. При этом руководство альянса заявляло, что мнение России будет проигнорировано в очередной раз.

Это стало одной из причин начала специальной военной операции в 2022 году. Конфликт с НАТО вышел на новый уровень.