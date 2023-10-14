Война Израиля и ХАМАС: сколько россиян в плену, погибло и пропало без вести

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

За время конфликта между Израилем и Палестиной погибли 16 россиян с двойным гражданством, сообщили в посольстве РФ. Что об этом нужно знать?

По информации дипмиссии, восемь россиян числятся пропавшими без вести. Также известно, что как минимум один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, есть в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС. Представители палестинского движения это не подтверждали.

Что известно о погибших россиянах в Израиле, кем они работали

10 октября стала известна личность первого погибшего россиянина. В ходе нападения ХАМАС скончался 47-летний уроженец Калининградской области Денис Беленький. По информации СМИ, он родился в городе Балтийске. Мужчина жил в Израиле с 1992 года, имел двойное гражданство. Как сказано в релизе МВД Израиля, Беленький служил сержантом в городском патруле города Сдерот. Он погиб 8 октября в ходе боестолкновения с бойцами ХАМАС. У него остались жена и трое детей.

11 октября стало известно, что на фестивале Nature Party в Израиле умер уроженец Златоуста 34-летний Давид Лысцов, который был охранником на мероприятии. Он репатриировался еще в 14 лет. Сестра погибшего рассказала RT, что когда на фестивале началась атака ХАМАС, Давид вместе с коллегами пытался уехать.

«Ехали полчаса по какому-то полю. Пока не начали, видимо, стрелять по машинам. Когда он (Давид. — NEWS.ru) понял, что на них надвигаются арабы с автоматами, он сказал парням, чтобы они быстро выходили, выбегали в лес куда-то, в кусты», — отметил женщина.

По ее словам, коллегам Давида удалось выжить, а его самого застрелили еще за рулем авто. Лысцова уже похоронили, у него остался ребенок.

12 октября стало известно, что в Израиле погиб 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда. Он уехал туда жить и учиться после восьмого класса, рассказала RT рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе, которая пообщалась с его родителями.

«Хотел служить, причем говорил, что не хочет сидеть в штабах и кабинетах. Стремился попасть в бригаду „Голани“ — в Израиле она считается элитными войсками», — подчеркнула Яэль.

Сообщается, что в начале боевых действий Решетников был на военной базе на юге Израиля. После нападения там было много убитых, но тело россиянина не могли найти четыре дня. У него осталась девушка-военнослужащая. Ему оставалось провести в армии еще полгода. Мужчину будут хоронить в Израиле, но отец может не попасть на прощание с сыном, добавила Иоффе. Этот вопрос прорабатывает консульство.

Что известно о россиянах, которые сейчас находятся в сектора Газа

Число изъявивших желание покинуть сектор Газа превысило 550, из них около 400 россиян, сообщила 12 октября ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Сегодня палестинский посол в РФ Абдель Хафиз сообщил, что Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа. По его словам, они смогут вылететь в Москву из Египта. Посол также добавил, что никакой платформы для переговоров с Израилем не просматривается.

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