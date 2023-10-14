Число погибших в Израиле россиян возросло Посольство РФ: число погибших в Израиле россиян возросло до 16 человек

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Число россиян, погибших в результате вооруженного конфликта Палестины и Израиля, возросло до 16 человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. Пропавшими без вести числятся восемь человек. Консульский отдел занимается подтверждением этих сведений, уточнила она.

С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений, — сообщила Рязанова.

По данным дипведомства, один россиянин может находиться в заложниках у ХАМАС. По предварительной информации, его удерживают в секторе Газа. О его состоянии ничего не известно.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, всего в результате конфликта погибли 2,2 тысячи человек, проживавших на территории сектора Газа. Повреждения различной степени тяжести получили 8,7 тысячи человек, среди которых почти 2,5 тысячи детей. На территории Западного берега реки Иордан тем временем известно о 54 погибших палестинцах.