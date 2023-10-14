Израиль оставил жителей сектора Газа без гуманитарной помощи Посол Палестины в РФ: Израиль не пропускает гуманитарную помощь в сектор Газа

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль блокирует доставку гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По словам дипломата, ее отправили из Египта, Иордании, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Он добавил, что население сектора Газа живет в холодных условиях без доступа к воде и электричеству.

Помощь, которую предоставили Иордания, Египет, ОАЭ, Турция, Катар, остановилась в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, до сих пор ее Израиль не пропустил в сектор Газа. Люди в холоде, нет электричества, воды — ничего, — заявил он.

Дипломат также сообщил об ужасной ситуации из-за увеличения количества жертв удара ЦАХАЛ по Газе. Нофаль подчеркнул, что израильские военные начали выгонять жителей северного района на южные территории.

Они открыли две дороги и напали на одну, 70 человек погибли, — сообщил посол.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 2,2 тысячи человек. Еще 8,7 тысячи получили ранения, среди них почти 2,5 тысячи детей и 1,5 тысячи женщин.

Ранее стало известно, что ВС Израиля нанесли удар по колонне беженцев в секторе Газа. По информации палестинского Минздрава, жители палестинского анклава эвакуировались в автомобилях из северной части региона в южную после предупреждения израильских властей об активных боевых действиях.