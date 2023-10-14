Названо число погибших при атаке Израиля на сектор Газа Минздрав Израиля: при атаке Израиля на сектор Газа погибли более 2200 человек

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинские территории, город Газа: общий вид разрушений района Карама после израильской бомбардировки

Число погибших в результате ударов Вооруженных сил Израиля по территории сектора Газа достигло 2,2 тысячи человек, сообщает Министерство здравоохранения Палестины на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным ведомства, более 8,7 тысячи человек получили ранения.

Число погибших от израильской агрессии достигло 2215 человек, ранены 8714 человек, — сказано в сообщении.

Среди пострадавших, как уточняет Минздрав, есть почти 2,5 тысячи детей и 1,5 тысячи женщин. За тот же период на территории Западного берега реки Иордан погибли 54 палестинца и еще более 1100 пострадали.

Ранее стало известно, что ВС Израиля нанесли удар по колонне беженцев в секторе Газа. По информации палестинского Минздрава, жители эвакуировались в автомобилях из северной части региона в южную после призыва израильских властей, которые предупреждали об активных боевых действиях. В результате атаки погибли по меньшей мере 70 человек.

Армия обороны Израиля 13 октября объявила о начале массированной атаки территории Газы. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛ, военные наносят масштабные удары по объектам, которые принадлежат палестинской группировке ХАМАС.