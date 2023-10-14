Израиль ударил по колонне беженцев в секторе Газа MSNBC: армия Израиля ударила по колонне беженцев в секторе Газа

Фото: IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

Три автоколонны беженцев попали под обстрел Вооруженных сил Израиля в секторе Газа. Как сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины, в результате удара погибли не менее 70 человек.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что три автоколонны, на которых люди эвакуировались в южную часть сектора Газа, подверглись израильским ударам, в результате которых погибли по меньшей мере 70 человек, — сказано в публикации.

Ранее власти Израиля дали палестинцам 24 часа, чтобы покинуть северную часть сектора Газа и эвакуироваться на южные территории. Речь идет об около 1,1 млн человек. Как заявили представители израильской армии обороны, эвакуация необходима для личной безопасности населения. Граждан также призвали избегать сил группировки ХАМАС, которые, по данным ЦАХАЛ, используют их как живой щит.

Армия обороны Израиля предупредила, что в ближайшие дни продолжит вести активные боевые действия на территории сектора Газа, поэтому желает избежать причинения вреда мирным жителям. Представители ХАМАС в свою очередь призвали живущих в северной части Газы палестинцев не покидать свои дома и оставаться непоколебимыми.