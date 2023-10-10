«Умер как герой, остались трое детей»: кем был погибший в Израиле россиянин Погибшим в результате атак ХАМАС на Израиль россиянином оказался Денис Беленький

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Первый россиянин, погибший во время событий в Израиле, являлся 47-летним уроженцем Балтийска под Калининградом. Какие подробности известны о мужчине?

Что известно о погибшем в Израиле россиянине

Россиянин Денис Беленький, по словам его матери Натальи, переехал в Израиль в 1992 году. До этого времени он жил в Риге с бабушкой.

Беленький служил офицером в израильской полиции и имел двойное гражданство, пишет Telegram-канал SHOT. Он погиб во время боев в городе Сдерот, пытаясь спасти других полицейских от атак ХАМАС.

Наталья заявила, что ее сын любил страну, в которой жил, особенно Иерусалим.

«Самый лучший сын в мире. Конечно, эти три дня я с ними на связи. С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер как герой. Вчера похоронили со всеми почестями. Прислали видео», — сказала она.

По данным SHOT, семья Беленького до сих пор находится в Израиле и не планирует уезжать. У мужчины остались жена и трое детей.

Сколько россиян уже погибло из-за конфликта Палестины и Израиля

Сегодня, 10 октября, стало известно о гибели второго россиянина при атаке ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал дипломат.

Викторов подчеркнул, что сотни россиян подали в посольство заявления с просьбой помочь эвакуироваться.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Что известно о захваченных в плен россиянах

Представитель движения Муса Абу Марзук заявил, что среди заложников, захваченных в плен членами радикального палестинского движения ХАМАС, находятся граждане России.

«Десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», — сказал он.

Абу Марзук также отметил, что организация поддерживает контакты с РФ по вопросу пленных.

Что известно о пленных и погибших русских девушках

7 октября появилась информация о том, что бойцы ХАМАС увозили людей в сектор Газа. В Сети были показаны кадры момента взятия в плен девушки.

Спустя время Telegram-канал Mash сообщил, что солдаты ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Утверждалось, что среди них есть две с русскими фамилиями.

По данным канала, девушки прилетели в Израиль, чтобы увидеть шоу. Во время вторжения ХАМАС они прятались в металлических контейнерах, когда солдаты открыли по ним огонь — побежали в пустыню.

Посольство РФ в Израиле 8 октября заявило, что проверяет информацию о похищении двух россиянок на фестивале в Израиле. Там обратили внимание, что пока не могут подтвердить, что у попавших в плен девушек имелось гражданство России.

Позже RT выяснил, что одна из предполагаемых заложниц из РФ не находится в плену ХАМАС. Она пребывает дома в Москве.

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