Военный эксперт объяснил, зачем Россия отступила от Работино Эксперт Дандыкин: ВС РФ заняли более выгодную позицию, отступив от Работино

Фото: МО РФ

Отход российских военных от Работино к позициям на возвышенностях соответствует целям, которые на данный момент стоят перед ВС РФ сказал NEWS.ru Василий Дандыкин. Он считает, что такой маневр позволит вооруженным силам РФ занять более выгодную позицию на поле боя и избежать при этом потерь в личном составе.

Наша задача — удержать позиции, при этом потерять как можно меньше людей. Нам нужны живые победители, поэтому отдавать высоты нельзя. Если враг там сидит, то будет тяжело его выбить оттуда, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт также подчеркнул, что ВСУ понимают важность возвышенностей, которые находятся у Работино. По его словам, именно поэтому они продолжают попытки штурма российских позиций, несмотря на большие потери в личном составе и технике. Дандыкин также предположил, что после тяжелых потерь в Работино ВСУ будут вынуждены отойти для восстановления сил, а для восполнения резервов они привлекут раненых, тяжелобольных и психически нездоровых людей.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Отметим, что в боях за Работино участвует последнее оставшееся в резерве крупное подразделение ВСУ — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая укомплектована немецкими бронемашинами, английскими танками и другой западной техникой.