Военный блогер предрек участие Молдавии и Белоруссии в СВО Военный блогер Живов предрек участие Молдавии и Белоруссии в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Молдавия и Белоруссия могут напрямую включиться в специальную военную операцию, если Киев выполнит свои обещания об оккупации Приднестровья, где проживает большое количество граждан с российскими паспортами, считает военный блогер Алексей Живов. В разговоре с «Радио 1» эксперт отметил, что там также находится один из крупнейших советских складов с боеприпасами.

Киев практически открыто заявляет о планах оккупации Приднестровья, где большинство людей с российскими паспортами. Республика очень уязвима в военном плане. Также там крупнейший из советских складов с артиллерийскими боеприпасами. Вполне возможно, что в обозримом будущем в конфликт будет вовлечена Молдавия и, вероятно, тогда Белоруссия, — отметил Живов.

По его словам, в Молдавии в таком случае могут начаться массовые акции протеста. Эксперт уточнил, что местное население не поддерживает президента Майю Санду. Он уверен, что молдаване не планируют участвовать в боевых действиях против России.

Живов подчеркнул, что одновременно с этим ВС России продолжают готовиться к контрнаступлению ВСУ, которое постоянно переносится. После этого следует ожидать активного наступления российских войск по ряду направлений, заключил эксперт.

Директор ФСБ России Александр Бортников ранее заявил, что Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте. Он отметил, что Украина стала плацдармом для борьбы против России и подрывной деятельности против Белоруссии.