Военные США нанесли удар с воздуха по сирийской армии

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Американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии. В результате нападения один военный погиб. Американцы ударили с воздуха по сирийским позициям к югу от города Камышлы.

Как сообщило сирийское государственное телевидение, один местный военный погиб. Ещё двое солдат получили ранения. Данную информацию приводит РИА Новости.

В течение последних месяцев в СМИ регулярно сообщается об атаках на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре, но военное ведомство США опровергает эту информацию.

Как ранее писал NEWS.ru, 6 августа стало известно, что военная база США в сирийской провинции Эль-Хасеке подверглась ракетному обстрелу. Уточняется, что американская военная база находится в Эш-Шаддад. Организаторы атаки неизвестны.