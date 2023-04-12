Военэксперт обозначил новые направления контрнаступления Киева Военный эксперт Матвийчук: наступление на Азовское море станет для ВСУ самоубийством

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что для успешного наступления на Азовское море войскам Украины необходимо превосходство в живой силе, господство в воздухе и достаточные резервы. По оценке эксперта, на данный момент Киев не закрыл ни один из этих пунктов, поэтому такое наступление обернется для ВСУ «откровенным самоубийством». Матвийчук объяснил, что для этого украинской армии сперва необходимо форсировать Днепр, и уже на этом моменте можно ожидать серьезных потерь.

Если у ВСУ получится форсировать Днепр, перед ними встанет задача по разгрому обороняющейся на берегу группировки. Чтобы разгромить ее, им нужно выполнить три пункта: а) создать превосходство в живой силе и технике хотя бы в три раза, б) завоевать воздушное превосходство, в) иметь достаточные резервы для развития первоначального успеха. Но ни один из перечисленных пунктов Украина на данный момент не закрыла. Так что наступление на Азовском направлении станет для ВСУ откровенным самоубийством, — объяснил Матвийчук.

Ранее The Washington Post сообщила, что Украина отложила весеннее контрнаступление из-за погоды, медленных поставок и нехватки боеприпасов, а также утечек секретных документов Пентагона. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наступление может начаться летом.