Военэксперт Дандыкин предрек США поражение в случае конфликта с Ираном

Фото: defense.gov

Вооруженные силы США

Если сравнивать военный потенциал двух стран, то иранские вооруженные силы не идут ни в какое сравнение с американскими, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом, по его словам, открытый масштабный конфликт между США и Ираном в ближайшее время маловероятен.

На мой взгляд, в ближайшее время ожидать открытого военного конфликта между США и Ираном не стоит. Для американцев настали не лучшие времена из-за ситуации на Украине и в Тайване, с хуситами, поэтому эта война для них не выгодна. Если предположить, что такой конфликт все-таки начнется, то нужно отметить, что военный потенциал Ирана намного больше. Помимо армии и них есть Корпус стражей исламской революции (КСИР). Все они имеют и флот, и авиацию, – рассказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что главным союзником США из стран Ближнего Востока является Израиль. По его мнению, он определенно будет оказывать штатам военную помощь в случае начала каких-либо боевых действий.

Еще одна причина, по которой США не захотят допустить конфликта с Ираном – это президентские выборы. Сейчас, в условиях предвыборной гонки, начинать заварушку им категорически нельзя. Скорее всего, власти этих государств ограничатся воинствующими заявлениями. Возможно, будут нанесены какие-то точечные удары возмездия, – заключил Дандыкин.

Ранее политолог Алексей Пилько заявил, что США и Иран в ближайшее время не будут переводить конфликт на новый уровень даже после атак Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в городе Эрбиль. Эксперт подчеркнул, что «большую войну в ближневосточном регионе придется подождать».