Политолог оценил вероятность «большой войны» на Ближнем Востоке Политолог Пилько: США и Иран не будут переводить конфликт на новый уровень

Фото: defense.gov

США и Иран в ближайшее время не будут переводить конфликт на новый уровень даже после атак Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в городе Эрбиль, считает политолог Алексей Пилько. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт подчеркнул, что «большую войну в ближневосточном регионе придется подождать».

Обе стороны конфликта пока не хотят переводить конфликт на новый уровень. Тем, кто хочет увидеть большую войну в ближневосточном регионе, придется подождать, — отметил политолог.

Пилько подчеркнул, что у Ирана есть возможность обострить ситуацию. По его словам, если Тегеран на это пойдет, США будут вынуждены эвакуировать своих военных из Сирии и Ирака. Но пока Иран не хочет прямого столкновения. Тем временем Вашингтон планирует избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но постоянно повышает градус напряженности в регионе, уточнил политолог.

Представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ранее заявили, что атаки на объекты в Эрбиле стали ответом на недавние теракты, совершенные на территории Ирана. Отмечается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека. По предварительным данным, среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.