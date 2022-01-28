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Во Франции раскрыли, о чём говорили Макрон и Зеленский

01:04, 29 января 2022
Во Франции раскрыли, о чём говорили Макрон и Зеленский Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной. Её территориальная целостность остаётся несомненной для Парижа, указал глава Пятой республики, сообщает AFP.

Агентство отмечает, что Макрон и Зеленский договорились приложить усилия, чтобы эскалация напряжённости на Украине сошла на нет.

Президенты двух стран договорились продолжать усилия для деэскалации и диалога, в частности в рамках переговоров в «нормандском формате» под эгидой Франции и Германии для реализации минских договорённостей, — цитирует AFP Елисейский дворец.

Ранее стало известно, что 28 января телефонные переговоры провели президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Они обсудили вопрос безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.

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