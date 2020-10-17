Во Франции мужчина попытался проникнуть в Версальский дворец

https://static.news.ru/photo/2654c45a-113b-11eb-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчину, проникнувшего на территорию Версальского дворца, задержала полиция. Он называл себя королём.

Представитель дворцово-паркового комплекса сообщил, что злоумышленник разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею здания. После этого он был схвачен, сообщает газета Le Figaro.

Этот человек приехал в Версаль из Парижа, он сказал водителю такси, что намерен проникнуть в замок, — цитирует издание сотрудника музея.

Отмечается, что таксист сообщил об этом в полицию. Его насторожило то, что 31-летний мужчина «представлялся королём».

Как писал NEWS.ru, охранники Версальского дворца под Парижем обнаружили, что в музейный комплекс пытаются проникнуть два подростка. На место для проведения расследования прибыл полицейский патруль. Вместе с ними приехали агенты службы безопасности, но ни тем ни другим не удалось обнаружить подростков. Нарушители проникли в систему канализации через трубы фонтанов.