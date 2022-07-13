Власти КНР обвинили эсминец США во вторжении в территориальные воды

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Эсминец USS Benford

Американский ракетный эсминец USS Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова), сообщили в Минобороны КНР. Данный факт подтверждает, что США являются откровенным «создателем угроз безопасности в Южно-Китайском море», подчеркивается на сайте ведомства.

Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли отметил, что американский военный корабль не получал разрешения китайского правительства на заход в территориальные воды.

Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений, — заявил он.

Ранее в Минобороны КНР сообщили о проведении морских и воздушных учений в районе Тайваня. Они станут ответом на предпринимаемые США шаги в поддержку «сепаратистских сил», заявили в Пекине.