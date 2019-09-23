https://static.news.ru/photo/1ecb383a-dde9-11e9-b772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

Задержанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкер Stena Impero будет в ближайшее время освобождён. Об этом заявил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По его словам, судно в скором времени выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды, сообщает агентство Fars .

Танкер был задержан в июле в Ормузском проливе. Он принадлежит шведской компании Stena Bulks, но тогда шёл под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинула страну.

Ранее News.ru писал, что глава компании-владельца судна Эрик Ханелл анонсировал освобождение танкера 22 сентября. Он утверждал, что соответствующее политическое решение уже принято Тегераном.