Задержанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкер Stena Impero будет в ближайшее время освобождён. Об этом заявил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.
По его словам, судно в скором времени выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды, сообщает агентство
Танкер был задержан в июле в Ормузском проливе. Он принадлежит шведской компании Stena Bulks, но тогда шёл под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинула страну.
Ранее News.ru писал, что глава компании-владельца судна Эрик Ханелл анонсировал освобождение танкера 22 сентября. Он утверждал, что соответствующее политическое решение уже принято Тегераном.