https://static.news.ru/photo/a02bffce-dd3d-11e9-a14f-fa163e074e61_660.jpg Танкер Stena Impero Фото: Xinhua/Global Look Press

Задержанный иранскими военными танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании, могут освободить в течение нескольких ближайших часов.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает телеканал Svt Nyheter.

Журналисты ссылаются на заявление главы шведской компании — владельца танкера Stena Bulk Эрика Ханелла. Он говорит, что информация об освобождении судна была получена утром 22 сентября.

Мы так понимаем, политическое решение об освобождении судна было принято, — приводит Svt Nyheter слова Ханелла.

Ранее News.ru писал, что 4 сентября иранские власти освободили нескольких моряков с задержанного в июле танкера.