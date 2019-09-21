Задержанный иранскими военными танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании, могут освободить в течение нескольких ближайших часов.
Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает телеканал Svt Nyheter.
Журналисты ссылаются на заявление главы шведской компании — владельца танкера Stena Bulk Эрика Ханелла. Он говорит, что информация об освобождении судна была получена утром 22 сентября.
Мы так понимаем, политическое решение об освобождении судна было принято, —
приводитSvt Nyheter слова Ханелла.
Ранее News.ru писал, что 4 сентября иранские власти освободили нескольких моряков с задержанного в июле танкера.