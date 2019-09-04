https://static.news.ru/photo/31222c5a-cf4d-11e9-b8d4-fa163e074e61_660.jpg Stena Impero Фото: Xinhua/Global Look Press

Иранские власти освободили нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena Impero, который шёл под британским флагом.

С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, — сообщила глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

Noting with relief the release of some of the crew members of Swedish owned and UK flagged Stena Impero. Looking forward to the release of the entire crew. This was one topic in my frank discussions with Iran’s FM Zarif. Dialogue is a powerful diplomatic tool. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 4 сентября 2019 г.

Она отметила, что разговаривала об этом с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, добавив, что диалог является мощным политическим инструментом.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе 1 июля. На борту находились трое россиян. 11 июля Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер, принадлежащий Ирану, у берегов Гибралтара.

В конце июля российские дипломаты встретились с тремя гражданами РФ, которые входят в состав этого экипажа. Российские моряки рассказали сотрудникам посольства о том, как им живётся на задержанном судне, писал News.ru.