https://static.news.ru/photo/a8983eaa-bf6c-11e9-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Grace 1 Фото: AP/ТАСС

Иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июня, освобождён властями Гибралтара.

По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, США обратились к местным властям с просьбой продлит задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle .

Ранее News.ru писал, что Москва назвала задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.

Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании.