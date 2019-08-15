Иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июня, освобождён властями Гибралтара.
По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, США обратились к местным властям с просьбой продлит задержание, передаёт издание
Ранее News.ru писал, что Москва назвала задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.
Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании.