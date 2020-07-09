Власти Германии не могут объяснить включение Sputnik в «шпионский» доклад

https://static.news.ru/photo/b7108bfa-c208-11ea-8606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Германии не смогли объяснить причину включения российского СМИ Sputnik в доклад МВД страны о работе контрразведки. Об этом заявил руководитель Sputnik Германия Сергей Феоктистов.

На сегодняшней пресс-конференции наш корреспондент задал вопрос руководителю службы с просьбой объяснить позицию ведомства по отношению к российской прессе. Единственное, что он смог ответить — что мы освещаем митинги в Берлине и завышаем количество их участников, — рассказал журналист.

Он пояснил, что эти митинги состоялись в 2020 году, информация по количеству участников была взята в пресс-службе полиции. Феоктистов отметил, что точной цифры ни у кого нет.

Тем более пребывая внутри, мы примерно могли оценить количество людей, — отметил журналист.

Он подчеркнул, что Sputnik Германия был включён в доклад за 2018 и 2019 годы. Журналист напомнил, что в прошлом году Sputnik отправил официальный запрос к властям Германии, но никакого ответа не получил. Феоктистов подчеркнул, что никакой шпионской, разведывательной или подрывной деятельности российское СМИ на территории Германии не ведёт.

Поскольку доклад вышел только сегодня, мы его изучаем, и скоро на сайте Sputnik Германия мы дадим комментарий по всем возникшим вопросам, — добавил журналист, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что МВД ФРГ подготовило доклад о работе контрразведки, в который попали издания RT Deutsch и Sputnik. В документе сказано, что они оказывают центральную роль в пророссийском влиянии в Германии.