Власти Джибути заявили о готовности принять в ноябре российских туристов

https://static.news.ru/photo/bcff79e4-d0db-11eb-8c69-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров, Махмуд Али Юсуф Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Первые российские туристы смогут приехать в Джибути уже в ноябре-декабре 2021 года. Об этом сообщил РИА Новости глава МИД Джибути Махмуд Али Юсуф.

Как отметил дипломат, страна хотела бы привлечь туристов из России. По его словам, в Джибути спокойная политическая ситуация, а также очень красивая дикая природа.

У нас спокойно проходили выборы. И в Джибути красивая дикая природа, которая может быть интересна гостям вашей страны. Как раз в то время, когда в России очень холодно, они могли бы приехать в Джибути, где тепло, — сказал министр.

Махмуд Али Юсуф пояснил, что лучшее время для посещения — с конца октября до конца февраля, когда в Джибути прекрасная погода, а температура от плюс 20 до плюс 25 градусов тепла. Министр добавил, что климат его страны очень похож на египетский — «как в популярном Шарм-эш-Шейхе».

Ранее туроператоры назвали самые дешёвые туры на вторую половину июня. По их данным, недельный отдых на двоих в египетском Каире и ОАЭ будет стоить 70 тысяч рублей.