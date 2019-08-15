Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Ядерный регулятор Норвегии сообщил, что в воздухе северных районов страны обнаружено небольшое количество частиц радиоактивного йода спустя несколько дней после ЧП на военном полигоне в Архангельской области России.

Обнаруженный уровень очень низок и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде, — говорится в заявлении на сайте регулятора. Образцы были взяты в период с 9 по 12 августа...