Британские власти приняли решение запретить поставки подводные погружаемых аппаратов, сопутствующего оборудования, технологий и программного обеспечения в Россию.
По данным департамента международной торговли страны, изменения вступили в силу 14 августа.
Россия развивает определенные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и прерывать подводные кабели связи, — заявили в ведомстве.
Такие действия, считают власти, представляют угрозу для национальной безопасности королевства, передаёт
Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в прекращении действия со 2 августа Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).