Вице-канцлер Германии предупредил о большой войне в Европе

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что практически не видит смысла в дипломатических переговорах с Россией, так как «спираль противостояния» раскручена слишком сильно. По его мнению, украинский кризис может в скором времени перерасти в широкомасштабную войну в Европе.

Думаю, когда вы запускаете такую ​​военную спираль, из нее трудно выбраться, — подчеркнул он.

Хабек признал, что введённые против России санкции отразятся и на экономике Германии, но для минимизации этого были приложены максимальные усилия. Он также отметил, что кризис неизбежно приведет к качественному пересмотру немецкой энергетической политики, но федеральное правительство готово пойти ради этого на большие расходы.

До этого власти Германии заявили о намерении отказаться от российского газа и угля в связи с российской военной операцией на Украине. Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право, сообщил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

Впоследствии министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что россияне почувствует эффект от санкций, которые принимаются Евросоюзом. Это произойдёт не сразу, но в среднесрочной перспективе. В то же время негативным окажется экономический эффект и для Берлина. В первую очередь это касается цен на энергоносители, которые вырастут в цене. При этом в Германии стараются диверсифицировать импорт энергоресурсов.