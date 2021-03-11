Ветераны-оппозиционеры призвали президента Абхазии уйти в отставку

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Оппозиционная организация ветеранов грузино-абхазского конфликта «Аруаа» («Воины») призвала главу Абхазии Аслана Бжанию уйти в отставку.

Череда ошибок власти привела не только к энергетическому, но и политическому кризису в стране. И самая главная ошибка нынешнего президента в том, что он, приехав 9 января прошлого года, возглавил переворот. <...> Надо прервать череду переворотов, а для этого предлагаем ему добровольно уйти в отставку, парламенту — назначить досрочные выборы, — приводит заявление председателя «Аруаа» Тимура Гулиа ТАСС.

Оппозиционер напомнил, что в своё время Бжания не мог простить бывшему президенту Раулю Хаджимбе то, что он «пришёл к власти в 2014 году через переворот». Гулиа раскритиковал внешнюю политику Абхазии, в частности, готовность властей к многоуровневым переговорам с Грузией. Оппозиционер указал, что подобные действия являются предательством национальных интересов, так как Тбилиси до сих пор не признал независимость Абхазии. Гулиа подчеркнул, что единственная тема, которую сейчас можно обсуждать с Грузией — вопросы по совместно используемой ИнгурГЭС. Переговоры по этой теме проходят в Женеве с 2008 года.

Член высшего совета «Аруаа» Темур Надарая на съезде организации, проходящем в Сухуме, заверил, что «никто не собирается нападать на правительство и свергать президента». Несмотря на это заявление, силовики взяли под усиленную охрану комплекс правительственных зданий и другие режимные объекты в столице республики.

Ранее в Службе госбезопасности Абхазии заявили, что экс-командир ополчения ДНР Ахра Авидзба, а также пятеро его охранников, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота, передавал NEWS.ru. Всех этих лиц задержали.