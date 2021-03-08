В Абхазии экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота

https://static.news.ru/photo/5d8f2702-803b-11eb-8632-96000091f725_660.jpg Ахра Авидзба Фото: Александр Река/ТАСС

Экс-командир донецкого ополчения и бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, а также пятеро его охранников, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщили в Службе госбезопасности республики.

Гражданин Авидзба А. Р. задержан и водворён в СИЗО СГБ Республики Абхазия. Также задержаны пять иностранных граждан, преимущественно граждан Украины. По имеющейся в СГБ Республики Абхазия оперативной информации, задержанные планировали принять участие в попытке государственного переворота, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что бывший командир интернациональной бригады «Пятнашка» самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба задержан Службой государственной безопасности Абхазии. Он был активным участником боевых действий в Донбассе. Как сообщил в своём Telegram-канале российский военный корреспондент Семён Пегов, абхазские сотрудники спецслужб задержали ветерана прямо в доме. При этом они не предоставили никаких документов на задержание бывшего ополченца.

Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР с 2014 по 2016 год. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя республики. Позже был назначен на пост помощника президента Абхазии, однако оставил его в 2020 году. С его именем связан инцидент на границе с Россией, писал NEWS.ru.