Рада утвердила указ Зеленского об изъятии российских активов

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Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории Украины, сообщил в Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк. В поддержку документа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии российского имущества, — написал парламентарий.

11 мая правительство Украины утвердило документ, согласно которому все российские активы в стране переходят украинскому государству. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащего Сбербанку России.

Совет также изымет права требования долга ВЭБ.РФ к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР Банку на 14,9 млрд гривен. Активы «дочек» предприятий также отойдут СНБО, за исключением 3 млрд гривен МР банка, которые направят на удовлетворение требований его кредиторов.