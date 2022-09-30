Великобритания и США ввели санкции против Набиуллиной

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Эльвира Набиуллина

Власти Великобритании и США ввели санкции в отношении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, информация об этом указана на сайтах британского правительства и американского Минфина. Великобритания также ввела новые запреты на экспорт услуг и товаров, направленные против «уязвимых секторов российской экономики», в ответ на вступление в РФ бывших украинских территорий.

Набиуллина сыграла решающую роль в управлении российской экономикой в период незаконной войны <...> и распространении рубля на подконтрольные России территории. На нее накладывается запрет на въезд в страну и заморозка активов, — указано в сообщении британского МИД.

Соединенные Штаты также ввели новый пакет санкций в отношении России. Отмечается, что в него вошли десятки физических и юридических лиц. В общем санкционном списке от сегодняшнего числа добавлены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними лица. Кроме того, под новые санкции попали вице-премьер России Александр Новак и члены Совета Федерации. Также под рестрикции подпали члены семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Сегодня днем президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.