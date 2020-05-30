В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить её на саммит G7

https://static.news.ru/photo/cf8862c4-a305-11ea-aee1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Южной Кореи осведомлено о намерении президента США Дональда Трампа пригласить страну на саммит G7.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источник в администрации президента республики. По его данным, Сеул намерен обсудить с Вашингтоном возможные детали, передаёт «Московский Комсомолец».

Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной, — сообщил источник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая РФ. В частности, он сказал, что принял решение позвать на встречу Россию, Южную Корею, Индию и Австралию.