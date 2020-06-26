В ВОЗ заявили, что на разработку вакцины от COVID-19 требуется $31,3 млрд

https://static.news.ru/photo/8b73fa2c-b7bd-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

На развитие программ по разработке и распространению тестов, вакцин и лекарств от коронавируса к концу 2021 года Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно $31,3 млрд.

Об этом говорится в заявлении программы международного партнерства по ускорению разработок средств для борьбы с COVID-19 ACT-Accelerator, созданной ВОЗ 24 апреля совместно с Евросоюзом, Францией и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. На сегодняшний день она уже получила $3,4 млрд.

Таким образом, необходимо еще 27,9 миллиарда долларов, включая 13,7 миллиарда для удовлетворения насущных потребностей, — говорится в сообщении.

По данным организации, эти средства пойдут на ускорение разработки, увеличение поставок и распределение 500 млн тестов на заболевание к середине следующего года. Также к этому сроку необходимо провести 245 млн курсов лечения от коронавируса и закупить два миллиарда доз вакцин. Из них один миллиард будет закуплен к концу 2021 года, передаёт РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рекорд по количеству новых заражённых коронавирусом в мире 18 июня свидетельствует о быстром распространении пандемии. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.