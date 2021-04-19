В ВОЗ советуют не требовать подтверждения прививки от COVID при поездках

https://static.news.ru/photo/ea6ee9a2-a127-11eb-9fe0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации высказались против требования странами доказательств вакцинации от коронавируса при международных поездках. По их мнению, это противоречит свободе передвижения.

В комитете отметили, что свидетельства действенности вакцинации в снижении распространения коронавируса пока ограничены. Кроме того, сохраняется неравномерное распределение вакцин в мире. В связи с этим рекомендовано не требовать доказательства наличия прививки у въезжающих, поскольку это может «углубить неравенство и способствовать различиям в свободе передвижения».

В то же время в комитете указали, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие, негативно влияющее на здоровье населения планеты. Поэтому ОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в мире тревожной. Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что вирус продолжает видоизменяться, ограничительные меры отменяются, а вакцина внедряется в странах неравномерно.