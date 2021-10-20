В ВОЗ рассказали, сколько может продлиться пандемия COVID

Пандемия коронавируса может продолжаться «в течение значительной части 2022 года». Это связано с нехваткой вакцин в бедных странах, поскольку развитые государства не выполняют свои обязательства по обеспечению их препаратами. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на советника главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюса Айлварда.

Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы, — заявил представитель организации.

В большинстве стран мира к настоящему времени от коронавируса привито порядка 40% жителей или больше. Однако в Африке вакцинацию прошли только 5% населения.

Айлвард отметил, что международная программа предоставления вакцины беднейшим странам мира Covax планировала до конца текущего года выделить 2 млрд доз препарата. Пока этот план не реализован даже наполовину — отправлены только 371 млн доз.

Ране сообщалось, что ВОЗ возобновила прерванный в сентябре процесс преквалификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Специалисты организации вскоре посетят РФ для проведения необходимых проверок и оформления документов, которые требуются для одобрения вакцины.