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В ВОЗ предупредили о трудности следующих месяцев пандемии

20:45, 23 октября 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории, — отметил Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что в настоящее время наблюдается «критически важный перекрёсток в пандемии, особенно в Северном полушарии».

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения допустила, что к концу ноября одна или две вакцины от коронавируса уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что будет достаточным для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.

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