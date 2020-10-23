В ВОЗ предупредили о трудности следующих месяцев пандемии

https://static.news.ru/photo/18bb1b68-155b-11eb-ab27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории, — отметил Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что в настоящее время наблюдается «критически важный перекрёсток в пандемии, особенно в Северном полушарии».

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения допустила, что к концу ноября одна или две вакцины от коронавируса уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что будет достаточным для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.