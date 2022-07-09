В Венесуэле захотели сближения с Россией Венесуэльский депутат Хулио Чавес заявил о необходимости сближения с Россией

Фото: pixabay

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, член правящей единой социалистической партии Хулио Чавес заявил, что странам, которые пострадали от санкций Запада, нужно сближаться с Россией. По его словам, для смягчения последствий от ограничений необходимо разработать совместную программу. Парламентарий добавил, что Россия и Китай направляют свои усилия на всё, что способствует обеспечению мира, пишет РИА Новости.

В то время как некоторые страны, делающие ставку на путь войны, конфронтации и уничтожения, прилагают большие усилия, чтобы изолировать и блокировать нас, с политической и дипломатической точки зрения правильно сближаться, — поделился Чавес.

Одним из способов ослабить действие санкций, по мнению депутата, является создание альтернативных финансовых систем.

Ранее стало известно, что Россия может закрыть свою дипломатическую миссию в Софии после решения властей Болгарии выслать 70 российских дипломатов. Москва также планирует зеркально ответить на недружественные меры. Отмечается, что рассматривается вариант полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией. Всего Болгарию покинули 180 человек, включая членов семей сотрудников диппредставительства. В настоящее время, по его словам, в стране остались пара десятков человек.