В Украине захотели импортировать нефть через Польшу Министр экономики Украины Свириденко рассказала про импорт нефти через Польшу

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Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что у Украины появилась возможность существенно увеличить поставки топлива через Польшу. По её словам, Варшава может стать крупным транзитёром для Киева, обеспечив поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. Отмечается, что Украина планирует ввозить через Польшу нефтепродукты из портового региона Амстердам-Роттердам-Антверпен в США, пишет URA.RU.

Сейчас Польша может выступать крупным транзитёром топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно, — поделилась Свириденко.

Она добавила, что польская компания PERN SA уже подтвердила поставки дополнительных мощностей Украине.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов ранее рассказал, что отказавшись от российской нефти, Евросоюз пытается повлиять на Россию из-за ситуации на Украине. По словам эксперта, такой политический ход сделан только в ущерб экономике всех стран. Он добавил, что выгоду в этом случае получает лишь посредник. Специалист отметил, что помимо поиска более дорогой альтернативы российской нефти европейским странам придётся перестраивать инфраструктуру, а также заново отрабатывать логистику поставок.