В Twitter отреагировали на спорные посты Блинкена о России и Гонконге
Twitter присвоил публикациям Блинкена статус дискуссионных твитов об Украине и России
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:58, 30 декабря 2021
Энтони БлинкенФото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Consolidated News Photos//Global Look Press
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Под публикациями госсекретаря США Энтони Блинкена об Украине, России и Гонконге в социальной сети Twitter появились предупреждения о том, что подобные дискуссии в Интернете могут стать «жаркими». Позже данные уведомления исчезли.
Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек, — было написано в сообщении соцсети.
Поводом для появления подобного статуса стали два опубликованных ранее твита. Первый посвящён переговорам с главами МИД Франции, Германии и Британии по вопросу конфликта России и Украины. Во второй публикации Блинкен осудил инцидент с закрытием интернет-издания Stand News в Гонконге и задержанием его сотрудников.
Ранее госсекретарь Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Россией. Он также подтвердил неизменность поддержки США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.