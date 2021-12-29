В Twitter отреагировали на спорные посты Блинкена о России и Гонконге

Под публикациями госсекретаря США Энтони Блинкена об Украине, России и Гонконге в социальной сети Twitter появились предупреждения о том, что подобные дискуссии в Интернете могут стать «жаркими». Позже данные уведомления исчезли.

Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек, — было написано в сообщении соцсети.

Поводом для появления подобного статуса стали два опубликованных ранее твита. Первый посвящён переговорам с главами МИД Франции, Германии и Британии по вопросу конфликта России и Украины. Во второй публикации Блинкен осудил инцидент с закрытием интернет-издания Stand News в Гонконге и задержанием его сотрудников.

Ранее госсекретарь Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Россией. Он также подтвердил неизменность поддержки США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.