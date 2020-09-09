В турецких гостиницах отменяют ночные дискотеки

https://static.news.ru/photo/eb7a3db8-f2c4-11ea-abbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Туристов, остановившихся в турецких отелях, предупредили о запрете на прослушивание музыки ночью. Также в гостиницах начали отменять ночные дискотеки.

Ограничения для постояльцев введены указом турецкого МВД, сообщает «Москва 24». Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса. За нарушение тишины после полуночи отелям грозит штраф в размере до 150 тысяч турецких лир. Министерство внутренних дел обещало строго следить за соблюдением запретов. Власти также ограничили прослушивание музыки в городах и на пляжах, за это могут наказать штрафом в 3150 лир.

Руководитель турагентства «ТурДом» Мария Шекер рассказала, что российские туристы отнеслись к ограничениям негативно. У новых запретов не определена дата их снятия.

Как писал NEWS.ru, рост числа заболевших коронавирусом среди молодых людей привёл к тому, что власти европейских стран начинают борьбу с развлекательными мероприятиями. Сначала дискотеки запретила Испания — в конце июля работу ночных клубов ограничили в эпидемиологически неблагополучной Каталонии, а в середине августа меры расширили на всю страну. Италия запретила дискотеки, даже открытые, с 17 августа, в период отпусков. На Мальте закрыты ночные клубы, а бары работают как рестораны — закрыты барные стойки, между столикам увеличена дистанция. В Германии ждут открытия ночных клубов только к 2021 году.