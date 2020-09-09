В турецких гостиницах отменяют ночные дискотеки

Туристов, остановившихся в турецких отелях, предупредили о запрете на прослушивание музыки ночью. Также в гостиницах начали отменять ночные дискотеки.
Ограничения для постояльцев введены указом турецкого МВД,
Руководитель турагентства «ТурДом» Мария Шекер рассказала, что российские туристы отнеслись к ограничениям негативно. У новых запретов не определена дата их снятия.
Как писал NEWS.ru, рост числа заболевших коронавирусом среди молодых людей привёл к тому, что власти европейских стран начинают борьбу с развлекательными мероприятиями. Сначала дискотеки запретила Испания — в конце июля работу ночных клубов ограничили в эпидемиологически неблагополучной Каталонии, а в середине августа меры расширили на всю страну. Италия запретила дискотеки, даже открытые, с 17 августа, в период отпусков. На Мальте закрыты ночные клубы, а бары работают как рестораны — закрыты барные стойки, между столикам увеличена дистанция. В Германии ждут открытия ночных клубов только к 2021 году.
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