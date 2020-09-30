В Турции ждут объяснений от экипажей тушивших пожары российских самолётов

https://static.news.ru/photo/68a93e94-0394-11eb-8d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Представители регионального управления лесного хозяйства Анталии потребовали объяснений от пилотов российских самолётов, арендованных для борьбы с лесными пожарами.

По информации издания Milliyet, 28 сентября два самолёта-амфибии Бе-200ЧС выполняли полёты в одном из городских районов и испугали жителей. Горожан обеспокоило, что самолёты пролетели слишком близко к зданиям.

Увидев воздушные суда, управляемые российскими лётчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолёты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей, — говорится в материале.

В июне 2020 года два Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля, уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединённой авиастроительной корпорации, входящей в структуру Ростеха.

Как писал NEWS.ru ранее, военно-транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США экстренно приземлился в одесском аэропорту после отказа одного из двигателей.