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В Турции заявили о работе с Катаром и США по управлению аэропортом Кабула

10:57, 07 сентября 2021
В Турции заявили о работе с Катаром и США по управлению аэропортом Кабула Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Турция ведёт совместную работу с Катаром и США по вопросу управления аэропортом в афганском Кабуле после захвата власти сторонниками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом в интервью телеканалу NTV заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, ведётся активное сотрудничество по вопросам управления аэропортом и возобновления авиарейсов.

В настоящее время самолёты могут взлетать и совершать посадку в аэропорту. Некоторые авиалинии уже возобновили рейсы, — сообщил Чавушоглу.

Ранее Турция передала талибам свои идеи насчёт обеспечения безопасности аэропорта Кабула. Он отметил, что Турция получила предложения о сотрудничестве по аэропорту Кабула и талибов и от представителей других стран. Также к обеспечению безопасности воздушной гавани могут быть привлечены частные компании.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

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