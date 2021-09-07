В Турции заявили о работе с Катаром и США по управлению аэропортом Кабула

Турция ведёт совместную работу с Катаром и США по вопросу управления аэропортом в афганском Кабуле после захвата власти сторонниками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом в интервью телеканалу NTV заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, ведётся активное сотрудничество по вопросам управления аэропортом и возобновления авиарейсов.

В настоящее время самолёты могут взлетать и совершать посадку в аэропорту. Некоторые авиалинии уже возобновили рейсы, — сообщил Чавушоглу.

Ранее Турция передала талибам свои идеи насчёт обеспечения безопасности аэропорта Кабула. Он отметил, что Турция получила предложения о сотрудничестве по аэропорту Кабула и талибов и от представителей других стран. Также к обеспечению безопасности воздушной гавани могут быть привлечены частные компании.