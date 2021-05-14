Турция приступит к снятию ограничений из-за коронавируса с 17 мая

https://static.news.ru/photo/3eb2848c-b4b1-11eb-bf00-96000091f725_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Турции с 17 мая начнут снимать ограничения, введённые 29 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом в ходе выступления по местному телевидению сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт ТАСС.

По словам президента, с 17 мая, как и было обещано, в стране стартует процесс контролируемой нормализации. Власти планируют в значительной мере ослаблять ограничения с июня, чтобы повседневная жизнь граждан стала ещё более комфортной.

Правительство стремится сделать так, чтобы принимаемые меры выполнялись гибко и не навредили процессу вакцинации, — подчеркнул Эрдоган, выступая с обращением после пятничной молитвы.

Ранее в Ассоциации туроператоров Турции заявили, что страна рассчитывает на возобновление приёма россиян к началу июня.

Авиасообщение между Турцией и Россией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

В Турции ввели локдаун на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В стране разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа. Кроме того, на территории государства введён комендантский час, который не распространяется на иностранных туристов. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобождённых циркуляром МВД.