В Турции рассказали, к чему приведет запрет использования карт «Мир» Yenicağ: прекращение использования карт «Мир» банками Турции ударит по торговле с Россией

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Отказ от использования турецкими банками российской платежной системы «Мир» серьезно ударит по торговле, туризму и денежным переводам с Россией. Такое мнение высказывается в материале газеты Yenicağ. Там подчеркнули, что решение пока не обнародовано и его не комментируют в правительстве.

Это станет большим ударом для торговли и туризма с Россией. Это также большой удар по денежным переводам с Россией, — написано в статье.

Ранее СМИ сообщили, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Также предполагается, что данное решение может свидетельствовать о повороте позиции Анкары относительно рестрикций против Москвы.

Газета также подчеркивает, что несмотря на то, что госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы, данное решение пока не обнародовано, а в Министерстве финансов Турции его не комментируют.

Ранее использовать карты российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и DenizBank. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.