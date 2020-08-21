В столичном регионе Италии зарегистрирован рекорд заражений COVID-2019

Максимальный с начала распространения в Италии коронавируса суточный прирост случаев инфицирования зарегистрирован в столичной области Лацио. Речь идёт о 215 заражённых.
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Издание сообщает, что более 60% случаев инфицирования — завозные, при этом 45% заразившихся — вернувшиеся с отдыха на острове Сардиния, где на местных курортах возникли локальные вспышки заболевания. Их связывают с открывшимися ночными клубами.
Ранее член итальянской палаты депутатов Витторио Сгарби заявил, что статистика смертности от коронавируса в стране является сплошной ложью. По его словам, правительство Италии и СМИ терроризируют граждан, распространяя фальшивые цифры. Сгарби также сказал, что правительство пытается установить в стране диктатуру. Он считает, что 96,3% людей умерли не от коронавирусной инфекции, а от «совершенно других заболеваний».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.
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