В столичном регионе Италии зарегистрирован рекорд заражений COVID-2019

https://static.news.ru/photo/56c6d1ba-e48a-11ea-931f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальный с начала распространения в Италии коронавируса суточный прирост случаев инфицирования зарегистрирован в столичной области Лацио. Речь идёт о 215 заражённых.

Как сообщает газета Il Messaggero, днём ранее суточный прирост числа инфицированных здесь составил 137. Отмечается, что Лацио до сих пор не входил в число лидеров по этому показателю. Так, общее число заразившихся в области с населением 5,8 млн человек пока не превысило 10 тысяч человек, из которых умерли 873.

Издание сообщает, что более 60% случаев инфицирования — завозные, при этом 45% заразившихся — вернувшиеся с отдыха на острове Сардиния, где на местных курортах возникли локальные вспышки заболевания. Их связывают с открывшимися ночными клубами.

Ранее член итальянской палаты депутатов Витторио Сгарби заявил, что статистика смертности от коронавируса в стране является сплошной ложью. По его словам, правительство Италии и СМИ терроризируют граждан, распространяя фальшивые цифры. Сгарби также сказал, что правительство пытается установить в стране диктатуру. Он считает, что 96,3% людей умерли не от коронавирусной инфекции, а от «совершенно других заболеваний».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.