В США заявили о возможности войны с Россией из-за Белоруссии

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил о возросшем риске войны между США и Россией из-за Белоруссии. В статье для 19Fortyfive он напомнил о том, что отношения между Минском и Североатлантическим альянсом ухудшаются.

По его словам, граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии в последнее время постоянно милитаризуется с обеих сторон. Развёртывание вооружённых сил в регионе вызывает обеспокоенность, и она далеко не абстрактная, считает автор статьи.

Согласно пятой статье устава НАТО, Соединённые Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению, — написал Карпентер.

Он не исключил , что на границах Белоруссии и государств Североатлантического альянса может произойти провокация, причём в данном случае очень сложно будет найти реального организатора. Нарастание напряжённости между странами НАТО и ключевым военным союзником Москвы может привести к трагедии, добавил Карпентер, отмечая, что нужно указать Польше об опасности дальнейшего ухудшения отношений с Минском и милитаризации границы. Польше и другим союзникам США нужно дать понять, что пятая статья устава НАТО не даёт им карт-бланша на безрассудные провокации, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии приведёт к резкому откату НАТО на Запад. По мнению обозревателя издания 19Fortyfive, Москва и Минск в скором времени «сольются в единое целое во всех смыслах». Это подтверждают не только экономические процессы между двумя странами, но и масштабные совместные военные учения «Запад-2021».