В США заявили о возможности войны с Россией из-за Белоруссии

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил о возросшем риске войны между США и Россией из-за Белоруссии. В статье для 19Fortyfive он напомнил о том, что отношения между Минском и Североатлантическим альянсом ухудшаются.
По его словам, граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии в последнее время постоянно милитаризуется с обеих сторон. Развёртывание вооружённых сил в регионе вызывает обеспокоенность, и она далеко не абстрактная, считает автор статьи.
Согласно пятой статье устава НАТО, Соединённые Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению, — написал Карпентер.
Он
Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии приведёт к резкому откату НАТО на Запад. По мнению обозревателя издания 19Fortyfive, Москва и Минск в скором времени «сольются в единое целое во всех смыслах». Это подтверждают не только экономические процессы между двумя странами, но и масштабные совместные военные учения «Запад-2021».