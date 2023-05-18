В США заявили о последнем шансе Украины переломить ход СВО FT: в США считают, что в следующие пять месяцев у ВСУ будет последний шанс изменить ситуацию

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У Вооруженных сил Украины в следующие пять месяцев будет последний шанс переломить ход СВО, пишет Financial Times. По данным издания, это время станет решающим, поскольку Киев получил сейчас в качестве помощи лучшее из возможного, а «у бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки».

Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах, — говорится в сообщении.

Союзники Киева опасаются, что уровень военной поддержки ВСУ скоро достигнет максимума, и полагают, что предварительно утвержденных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Украину необходимым в течение пяти последующих месяцев, отмечается в материале. Один из собеседников FT заявил, что имеющийся сейчас уровень поддержки можно будет сохранить в течение максимум двух лет.

Некоторые чиновники администрации президента США Джо Байдена выразили мнение, что складывающаяся ситуация дает Украине возможность начать переговоры. Ожидается, что осенью Генеральная ассамблея ООН и саммит G20 станут площадками, на которых на Москву и Киев будут оказывать давление, чтобы они сели за стол переговоров.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что фонд для военной помощи Украине следует увеличить на €3,5 млрд. Ранее Европейский фонд мира уже направил Киеву почти €4,6 млрд.