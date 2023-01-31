В США заявили о победе России над санкциями Запада NYT: российская экономика выстояла перед санкциями Запада

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вопреки огромному количеству западных санкций, российская экономика в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года, пишет газета The New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков. В материале издания ставится под сомнение эффективность ограничений, которые были введены против Москвы. Отмечается, что многие европейские страны с трудом снизили свою энергозависимость от российских углеводородов.

Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Некоторым странам было трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоресурсов и других основных товаров, — сказано в публикации.

По мнению западных аналитиков, российский Центральный банк смог удержать курс рубля, а также сохранить стабильность на финансовых рынках.

Международный валютный фонд ранее предрек рост экономики России уже в 2023 году. Отмечается, что стране в 2022 году удалось избежать спада на 3,4%. Падение в итоге составило 2,2%, однако уже в 2023-м последует умеренно позитивный рост — в размере 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года.