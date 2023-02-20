В США высмеяли просьбу украинского руководства Разведчик США Риттер: Киеву потребуются годы для обучения пилотов западным истребителям

Фото: Or-8 Florian Fergen/Allied Joint / Keystone Press Agency / Global Look Press

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем YouTube-канале высмеял просьбу Украины о поставках истребителей. Американский военный пояснил, что Киеву потребуются годы, чтобы обучить украинских пилотов летать на западной технике. Он добавил, что нельзя «просто прыгнуть в самолет и ждать, что он взлетит».

На формирование боевой авиации для украинской стороны уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей. Видите ли, вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою, — сказал Риттер.

Он отметил, что даже самая урезанная программа подготовки пилотов в США занимает «около шести-восьми месяцев». Он напомнил, что сам Зеленский уже заявлял, что «через восемь месяцев уже будет поздно».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Она оценила ситуацию как «напряженную». Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.